Oljeprisen stiger - øynene rettes mot viktig Opec-møte

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,32 prosent til 42,97 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,67 prosent til 40,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Analytikernes oppmerksomhet rettes nå mot møtet i overvåkningskomiteen til Opec og samarbeidslandene, Opec+, som skal holdes onsdag 15.juni.

Kilder nær samtalene indikerer at Opec+ som planlagt vil redusere produksjonskuttene til 7,7 millioner fat pr dag i august, fra kuttnivået på 9,7 millioner fat pr dag i juli, ifølge Platts.

For øvrig viste Baker Hughes' ukentlige riggtelling for USA fredag kveld et fall på fem rigger på ukesbasis til 258 rigger pr 10. juli. Antallet oljerigger i USA var 181, ned 4 fra uken før, melder TDN Direkt.