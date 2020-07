Tidligere Norgessjef i ConocoPhillips Trond-Erik Johansen tjente 25,5 millioner kroner i fjor

I fjor høst sluttet Trond-Erik Johansen som sjef for ConocoPhillips’ virksomhet i Norge og Nord-Afrika etter fire år i stillingen. Han jobber nå som konserndirektør for helse, miljø og sikkerhet i Houston for samme selskap.

Årsregnskapet til ConocoPhillips viser imidlertid at Johansen ikke dro over Atlanterhavet tomhendt. I fjor tjente han 25,5 millioner kroner i løpet av 11 måneders arbeid, skriver nettavisen E24.

Grunnlønnen til Johansen var på 4,2 millioner kroner, mens resten av lønnen stammer fra en lukrativ bonusordning.

Til sammenligning tjente konsernsjef Eldar Sætre i Equinor 15,3 millioner kroner i 2019.



I 2018 hadde den tidligere norgessjefen en samlet lønnskompensasjon på 15,9 millioner kroner, hvorav grunnlønnen var på samme nivå som i fjor.

Etterfølgeren Terri G. King tjente 800.000 kroner i sin første måned i jobben. Annualisert tilsier det en årslønn på 9,6 millioner kroner.

Nedgang

I fjor omsatte ConocoPhillips for 23,7 milliarder kroner på norsk sokkel, ned fra 24,9 milliarder kroner i 2018. Det ble i snitt produsert 8.000 tonn flere fat pr. dag i fjor, sammenlignet med året før.

«Omsetningsnedgangen skyldes en lavere oljepris», skriver selskapet i årsrapporten.



Overskuddet før skatt kom inn på 9,9 milliarder kroner, etter en nedgang på 27 prosent.