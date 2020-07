Oljeprisen faller etter at nedstengning svekker etterspørselen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 1,96 prosent til 42,0 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 2,19 prosent til 39,32 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Forventer fall i skiferproduksjonen

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, venter at skiferoljeproduksjonen i USA vil falle med 56.000 fat pr dag til 7,490 millioner fat pr. dag i august 2020 fra måneden før, fremgår det av EIAs månedlige «Drilling Productivity Report», melder TDN Direkt.

I juli ventes det en produksjon på 7,546 millioner fat pr dag, mot estimerte 7,632 millioner fat pr. dag i forrige rapport.

Rapporten inkluderer de syv skiferregionene Anadarko, Appalachia, Bakken, Eagle Ford, Haynesville, Niobrara og Permian, som har stått for majoriteten av veksten i oljeproduksjonen i USA de seneste årene.

Nedstengning

Guvernøren i California bestemte mandag at barer, restauranter, kinoer, dyreparker og museer må avslutte driften innendørs på grunn av økningen i antall smittede.

Statens to største skoledistrikter, i Los Angeles og San Diego, sa også at de kun vil ha undervisning over nettet, melder TDN Direkt.

- Med nedstengelsene i California inn i bildet, kan juli vise seg å være enda mer krevende for oljemarkedet enn tidligere forventet, sier analytiker i Axicorp, Stephen Innes, ifølge Platts.

Markedet retter nå fokus mot de ukentlige lagertallene fra USA for indikasjoner på drivstofforbruket i landet. Bransjeorganisasjonen American Petroleum Insitute (API) publiserer sine tall senere tirsdag og de offisielle tallene fra amerikanske myndigheter (EIA) kommer onsdag, melder TDN Direkt.