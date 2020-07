Aker BP planlegger ikke et ambisiøst boreprogram

I høst skal Aker BP oppdatere boreprogrammet for 2021 og det forventes ikke et ambisiøst program, ifølge konsernsjef Karl Johnny Hersvik.

Han sier videre at selskapet og næringen generelt har vært skuffet over mangel på funn i Barentshavet og at det bør forventes at boreprogrammet for det meste vil bestå av boring nært eksisterende funn, melder TDN Direkt.

Hersvik nevner Alvheim og Skarv som områder Aker BP ser størst sannsynlighet for videreutvikling i.