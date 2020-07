Resultatvarsel – oljeselskap tar gigantisk nedskrivning

Australias største operatør og uavhengige olje- og gasselskap, Woodside Petroleum, vil bokføre nedskrivninger etter skatt på 3,92 milliarder dollar i første halvår 2020, opplyser selskapet tirsdag.

Selskapets olje- og gasseiendeler skrives ned med 2,76 milliarder, mens selskapets lete- og evalueringseiendeler skrives ned med 1,16 milliarder dollar.

Woodsides balanse og likviditet er ikke vesentlig påvirket som følge av nedskrivningene, opplyses det ifølge TDN Direkt.

Oljeprisen og Covid-19

Woodside melder at rundt 80 prosent av nedskrivningene, knyttet til olje- og gasseiendelene, er som følge av den betydelige og umiddelbare reduksjonen i prisantagelsene for olje og naturgass frem til 2025.

I tillegg vises det også til at økt langsiktig usikkerhet rundt etterspørsel som følge av covid-19-pandemien og makroøkonomiske ringvirkninger, samt økt risiko for høyere karbonprising.

Selskapet melder også at regnskapet vil inneholde en avsetning etter skatt for salgs- og kjøpsavtalen for Corpus Christi LNG på 447 millioner dollar.

Samlet vil regnskapet, etter skatt, dermed bli belastet med nedskrivninger på 4,37 milliarder dollar, heter det. Til dagens dollarkurs tilsvarer det drøyt 41 milliarder kroner.