Oljeprisen sniker seg opp i pluss

Oljeprisen steg marginalt tirsdag etter at OPEC og allierte kuttet produksjonen mer enn først antatt, men oppgangen ble bremset av den økende smittespredningen i USA.

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,40 prosent til 42,89 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,45 prosent til 40,28 dollar per fat.

OPEC og andre allierte med Russland i spissen, et kartell kjent som OPEC +, kuttet oljeproduksjonen mer enn først antatt i juni. I henhold til den nåværende forsyningspakten ventes det at OPEC + vil redusere kuttene sine fra rekordnivået i dag på 9,7 millioner fat per dag, til 7,7 millioner fat per dag fra august til utgangen av året, skriver CNBC.

« Spekulasjoner rundt OPEC var med å dra markedsprisen ned, men med de nye tallene for juni viser det seg at de holder seg til avtalen» sier en partner i Again Capital Management til CNBC.

Markedet holdt imidlertid optimismen tilbake grunnet risikoen for nye nedstenginger av samfunn dersom smittespredningen fortsetter å øke. USAs mest folkerike delstat, California, i likhet med blant annet Florida og Texas, stengte ned igjen store deler av samfunnet på mandag. Analytikere frykter derfor at oppgangen i oljeprisen er svært utsatt for en ny smittebølge.

Bloomberg tror at oppgangen vil være skjør og ujevn i tiden som kommer.