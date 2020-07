Oljeprisen faller etter OPECs planer om å jekke opp produksjonen

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av nye nedstengninger og nyheter fra OPEC og samarbeidslandene, ofte omtalt som OPEC+.

Oppjusterer produksjon

OPEC+ ble onsdag enige om å nedskalere produksjonskuttene fra august ettersom den globale økonomien henter seg inn igjen, ifølge Reuters.

Oljekartellet har kuttet produksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag siden mai, men fra august vil kuttene være på 7,7 millioner fat pr. dag til desember.

«Ingen kunne forvente at OPEC+ kom til å beholde kuttet på 9,7 millioner fat pr. dag inn i august. En økning i produksjonen på to millioner fat pr. dag er ikke en liten oppgang. Økningen i etterspørselen rettferdiggjør den økte produksjonen, selv om etterspørselen har hentet seg inn tregere enn forventet», sier Paola Rodriguez-Masiu, senior oljeanalytiker i Rystad Energy, ifølge Reuters.

Smitten sprer seg videre

Onsdag ble det registrert 234.417 nye smittetilfeller av coronaviruset på én dag, ifølge statistikk fra Worldometers - det nest høyeste noen gang.

Coronaviruset blomstrer opp flere steder på kloden og fører til nye nedstengninger. I California tok guvernør Gavin Newsom drastiske grep mandag denne uken. Ny nedstengning for barer, kinoer og inneservering på restauranter.

Kirker, treningssenter, frisører, shoppingsenter, bowling og minigolf ble igjen stengt, for å nevne noe. Lokale tiltak ble gjort gjeldende for hele delstaten.

Land som India, Colombia og Israel har også nylig innført ny nedstengning.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 43,30 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,74 dollar, ned 0,6 prosent for dagen.



Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 43,52 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.