Ny driftsdirektør i Aker BP

Ine Dolve er ansatt som ny driftsdirektør (SVP Operations & Asset Development) i Aker BP. Hun vil være en del av selskapets hovedledelse. Dolve kommer fra stillingen som ansvarlig for Skarvfeltet i Aker BP.

– Ine har gjort en formidabel innsats som ansvarlig for Skarv. Hun har vist en god evne til å implementere systematiske forbedringer over tid, og med det bidratt til betydelig verdiskapning for selskapet. Hennes meget gode evne til å lede og motivere vil være viktig for den fasen vi som selskap skal gjennom i tiden fremover, sier adm. direktør Kalle Hersvik.

Kjetel Digre, som innehar stillingen i dag er ansatt som CEO for Aker Solutions.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Kjetel for hans tid i Aker BP. Med sin brede erfaring fra industrien har han bidratt til å utvikle driftsorganisasjonen i Aker BP betydelig i den perioden han har vært hos oss. Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeide fremover i hans nye rolle i Aker Solutions, sier Hersvik.

Endringene vil tre i kraft umiddelbart.