Svak nedgang i oljeprisen etter enighet om nedjustering av kutt

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,12 prosent til 43,24 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,05 prosent til 40,69 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

På tilbudssiden har Opec og samarbeidslandene bestemt seg for å holde seg til planen om å nedjustere produksjonskuttene med to millioner fat pr dag til 7,7 millioner fat pr. dag fra august samtidig som landene som produserte mer enn de skulle i mai sa seg villige til å kutte en større andel i august og september, melder TDN Direkt.

- Det gir markedet trygghet til at Opec og samarbeidslandene ser nøye på forholdene og sikrer at de ikke dytter markedet i feil retning, sier råvareanalytiker Vivek Dahr i Commonwealth Bank of Australia, ifølge Reuters.

Analytikere venter ifølge nyhetsbyrået at oljeprisen vil holde seg i intervallet 40 til 45 dollar pr. fat på grunn av amerikansk tilbud som kommer tilbake til markedet og usikkerhet knyttet til om nye nedstengninger må bli innført på grunn av nye coronavirussmittetilfeller, melder TDN Direkt.

Samtidig blir det satt nye smitterekorder globalt og det ble rapportert om minst 75.000 nye smittetilfeller av coronaviruset i USA torsdag. Det er det høyeste noen gang. Spania og Australia rapporterte om sin bratteste oppgang med ny smitte på mer enn to måneder mens nye tilfeller i India forsetter opp og Brasil innfører nedstengningstiltak, ifølge Reuters.