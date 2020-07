Produksjonen ligger under reguleringen satt av myndighetene

Gjennomsnittlig dagsproduksjon på nors sokkel i juni 2020 var 1.857.000 fat olje, NGL og kondensat, det videreformidler TDN Direkt fra Oljedirektoratet fredag.

Det fremgår i meldingen at regjeringen 29. april 2020 vedtok å kutte i norsk oljeproduksjon. Produksjonstallet for olje i juni inkluderer dette kuttet på 250.000 fat pr. dag.

Mengden olje produsert i perioden beløp seg til 1.543.000 fat pr. dag i gjennomsnitt. Det vil si at den ligger 4,1 prosent under taket som ble satt ved produksjonsreguleringen for juni.