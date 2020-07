Brent-oljen er mandag morgen ned 0,53 prosent til 42,86 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,58 prosent til 40,34 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Sterkere virusfrykt

Mer enn 14,5 millioner mennesker er nå smittet av coronaviruset og over 604.000 mennesker har omkommet som følge av pandemien, ifølge data fra John Hopkins University.

– Risikoen for en bølge to er som en torpedo mot global vekst, sier Jeffrey Halley, senior markedsanalytiker i Oanda, til Reuters.

Platts skriver videre at bekymringer rundt økende antall smittetilfeller av coronaviruset globalt og påvirkningen på etterspørselen fortsetter å tynge markedssentimentet og begrense oppsiden, melder TDN Direkt.

Prisgulv

Stephen Innes, markedsstrateg i AxiCorp, skriver i et notat at han tar utgangspunkt i Opec+ produksjonskutt i oljeanalysen og at nivået på kuttene vil legge et prisgulv i markedet.

"På samme tid vil bullish ambisjoner fortsette å bli ødelagt av etterspørselsrisikoen forårsaket av covid-19", skriver han.

Saudi-Arabias kong Salman bin Abdulaziz ble mandag morgen lokal tid tatt med til sykehus etter en betennelse i galleblæren, melder det statlige nyhetsbyrået SPA, ifølge Reuters.



Ellers viser en Rystad Energy-analyse at prosjektsanksjonering vil falle med over 75 prosent i 2020 fra 2019-nivåer. Analysehuset estimerer at den totale sanksjoneringsverdien vil ende opp på rundt 47 milliarder dollar, et beløp som ville vært lavere hadde det ikke vært for den nylige utviklingen i Norge og Russland, melder TDN Direkt.

Israel-avtale

Israelske myndigheter har søndag godkjent en avtale med flere europeiske land for byggingen av en subsea-rørledning som skal forsyne Europa med naturgass fra partier øst i Middelhavet, skriver Reuters søndag.

Eastmed-rørledningen vil transportere gass fra offshore Israel og Kypros til Hellas og så til Italia, melder TDN Direkt.

Landene har mål om endelig investeringsbeslutning (FID) innen 2022, og et mål om ferdigstillelse innen 2025, skriver Reuters.