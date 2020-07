Håper på 25 nye år i Kongo

Zenith Energy kom mandag morgen med en oppdatering på Tilapia-lisensen i Kongo, som løp ut 18. juli.

Selskapet bekreftet at datterselskapet i Kongo, Anglo African Oil & Gas Congo S.A.U (AAOG Congo), fortsetter å drifte Tilapia-oljefeltet på interim basis, under en «Plan for the Continuation of Activities» (PCA), som selskapet har blitt enig med de nasjonale oljemyndighetene om.

25 nye år?

Selskapet har ifølge børsmeldingen, i tråd med lokale prosedyrer, også sendt inn et kommersielt og teknisk tilbud til oljedepartementet i Kongo for tildelingen av en ny 25-årig lisens for Tilapia-oljefeltet.

Selskapet regner med å få en foreløpig indikasjon på muligheten for en aksept for tilbudet innen 30 dager, heter det videre.

Oljemygg

Zenith Energy, som er notert på Merkur market på Oslo Børs, falt 0,7 prosent til 0,83 kroner fredag. Så langt i år har aksjen falt 61 prosent og det siste året er aksjen ned 79,2 prosent.

Zenith har en børsverdi på 62 millioner kroner.

