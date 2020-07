Tviler på at oljeprisen skal oppover

TVIL: Bjørnar Tonhaugen, råvareanalytiker, tviler på at det blir noe særlig oppgang i oljeprisen på kort tid.

TVIL: Bjørnar Tonhaugen, råvareanalytiker, tviler på at det blir noe særlig oppgang i oljeprisen på kort tid. Foto: Eivind Yggeseth

Ved 13-tiden mandag er brentoljen ned 0,81 prosent til 42,74 dollar pr. fat, mens WTI-oljen svekkes med 0,91 prosent til 40,21 dollar fatet.

– Slik det ser ut nå, før et signal om at pandemien avtar, er det ikke sannsynlig at det vil bli en betydelig oppgang den nærmeste tiden i oljeprisen. Selv om viruset har avtatt i Europa, har USA og noen asiatiske land en lang vei å gå, sier Bjørnar Tonhaugen, råvaresjef i Rystad Energy, ifølge Reuters.

Ferske tall mandag viste at Japans oljeimport falt med 14,7 prosent i juni mot fjoråret. Japans eksport sank med 26,2 prosent i juni. Det gir et bilde av at ikke alt er normalt i Asia ennå.

Sist fredag ble over 77.000 registrert smittet i USA, noe som er det meste i løpet av en dag. Det påvirker bensinbruken i landet.

«Det blir vanskelig å oppnå større etterspørsel, men vi forventer ikke et fall tilbake til april- og mai-nivåer», heter det i et notat fra JBC Energy.

Totalt har over 14,5 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset. Over 600.000 har dødd av pandemien.

Mandag ble det også klart at Chevron kjøper opp Noble Energy for rundt 5 milliarder dollar. Det er den første store avtalen i oljesektoren etter pandemien, som har rammet oljemarkedet kraftig.