Bedre resultat enn ventet for Halliburton

Halliburton slo forventningene og fikk et justert resultat på 0,05 dollar pr. aksje i andre kvartal. Det var en nedgang fra første kvartal hvor oljeselskapet fikk et justert resultat pr. aksje på 0,31 dollar, men det var likevel bedre enn ventet. Ifølge TDN Direkt forventet analytikerne et justert resultat på minus 0,11 dollar pr. aksje.

Omsetningen endte på 3.196 milliarder dollar, noe som derimot var litt lavere enn forventet 3,31 milliarder dollar.

Halliburton tar i andre kvartal nedskrivninger før skatt på 2,1 milliarder dollar.