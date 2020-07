– Høye globale oljelagre begrenser oppsiden

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,44 prosent til 43,36 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,64 prosent til 40,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,98 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Dempet etterspørsel fra Kina

Regn og oversvømmelser i enkelte regioner sør i Kina har ført til reduserte innenlandske raffineriløp, som gir dempet etterspørsel, melder TDN Direkt.

«Dette bringer et uønsket fokus på det pågående problemet av høye globale lagre og kan begrense oppsiden for olje, selv om bekymringer rundt Kinas avtagende etterspørsel viser seg å være overvurdert», skriver markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp i et notat, ifølge Platts.

Virusfokus i markedet

Markedet fokuserer fortsatt på effektene av coronaviruset og at flere legemiddelprodusenter, som blant annet Pfizer, jobber iherdig med utvikling av vaksiner.

– Når noen større økonomier åpner opp bør etterspørselen etter olje ta seg opp, og enda mer hvis vaksiner blir tilgjengelig, sier markedsanalytiker Fawad Raza i ThinkMarkets til Reuters.

UBS-analytikere mener at oljeprisen stiger som følge av en positiv smitteeffekt fra aksjemarkedene, men at oppgangen er begrenset på grunn av usikkerheten knyttet til om oljeetterspørselen tar seg opp igjen, ifølge Platts.