Analytikerne venter blodrøde Equinor-tall

Den første perioden av andre kvartal ble sterkt påvirket av coronapandemien og stengte land. Oljesektoren er blant dem som har måttet lide mest, og oljeprisen stupte i våres.

I forkant av Equinors kvartalsrapport har InFront og TDN Direkt hentet inn estimater fra 17 analytikere. Spådommene er ikke optimistiske.

Konsensus venter en underliggende omsetning på 10,1 milliarder dollar, ned fra 17,1 milliarder dollar samme tid i fjor. Driftsresultatet ventes å bli negativt med 1,3 milliarder dollar, mot et positivt driftsresultat på 3,5 milliarder dollar i 2019.

Resultat før skatt estimeres til å bli rødt med 2,7 milliarder dollar, ned fra et positivt resultat på 3,5 milliarder dollar. Mens nettoresultatet kommer inn på minus 1,3 milliarder dollar, ifølge analytikerne (1,5 milliarder dollar i pluss i fjor).

Equinors resultat pr. aksje spås å bli minus 0,40 dollar, mot pluss 0,44 dollar sist år. Analytikerne tror Equinor vil utbetale et utbytte på 0,12 dollar, ned fra 0,26 dollar.

For 2020 ser økonomene et driftsresultat på 1,65 milliarder dollar, ned fra 9,3 milliarder dollar sist år. Analytikerne spår at Equinors driftsresultat blir på 9,2 milliarder og 13,3 milliarder dollar for 2021 og 2022.

Av 17 analytikere har syv kjøps/overweigt-anbefaling, ifølge TDN Direkt. Syv har holdanbefaling, mens tre sier selg. Gjennomsnittlig kursmål er 148 kroner. Equinor-aksjen stengte til 140,95 kroner tirsdag.

I første kvartal satt Equinor igjen med et resultat før skatt på 81 millioner dollar i. Det var langt under analytikernes forventninger på 1,84 milliarder dollar.

Deltagere: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Barclays Capital, Carnegie, Danske Bank Markets, DNB Markets, Fearnley Securities, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, Norne Securities, RBC Capital Markets, Sanford C. Bernstein, Santander Investment Bolsa, SEB Equities, Societe Generale og Sparebank 1 Markets.