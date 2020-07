Oljeprisen klatrer videre

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av ny smitterekord og oppløftende nyheter rundt coronavaksine

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 4,9 millioner fat til 536,6 millioner fat i forrige uke, mens det ifølge Reuters var ventet en nedgang på 2,1 millioner fat.

Onsdag stengte Wall Street opp, drevet av nyheten om en coronavirusvaksine-avtale mellom amerikanske myndigheter, Pfizer og BioNTech.

USA skal betale selskapene 1,95 milliarder dollar for å produsere 100 millioner vaksiner, hvis det viser seg at vaksinen er sikker og effektiv. I henhold til avtalen kan også helsemyndighetene kjøpe ytterligere 500 millioner doser.

Smitterekord

Onsdag ble det registrert 279.857 nye smittetilfeller av coronaviruset på én dag, ifølge statistikk fra Worldometers - det høyeste noen gang.

Et lyspunkt er at det ikke ble satt ny smitterekord i USA, der det onsdag ble registrert 71.967 nye coronasmittede.

Det har blitt registret totalt 15,4 millioner smittetilfeller globalt, hvorav 4,1 millioner befinner seg i USA.

Nordsjøoljen omsettes torsdag morgen for 44,30 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 41,92 dollar, opp 0,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 43,75 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.