Ikke på fjorårets aktivitetsnivå før i 2023

Rystad Energy har analysert aktiviteten til de 50 beste olje- og gassleverandørene, som til sammen hadde 220 milliarder dollar i oppstrømsinntekter i 2019, hvorav 100 milliarder dollar kom fra brønntjenester og råvarer.

«Nedgangen i oljemarkedet etter Covid-19 gjør at markedet sannsynligvis ikke vil komme tilbake til fjorårets aktivitetsnivå før i 2023», skriver Rystad Energy i en fersk analyse onsdag ettermiddag.

Analyseselskapet peker på at leverandørene kan diversifisere enkelte olje- og gassfunksjoner, og erstatte inntil 40 prosent av inntektene ved å gå inn i markedet for fornybar energi.

Fokus på overgang til fornybart

Rystad Energy fokuserer på at flere selskaper kan bruke kompetansen innenfor olje og gass inn mot det grønne skiftet.

– Rundt 90 milliarder dollar, eller 40 prosent av inntektene fra de 50 beste aktørene i det globale tjenestemarkedet kan potensielt erstattes av energiovergangsprosjekter. Et eksempel er infrastruktur for ren energi og utviklingstjenester for fornybar energi. Imidlertid må leverandørkjedeindustrien også se utenfor det tradisjonelle energimarkedet for å holde hodet over vannet, sier Audun Martinsen, Rystad Energys sjef for energitjenesteforskning.

Samtidig vil det kunne oppstå problemer for leverandørene ved vridninger mot nye energimarkeder, påpeker Rystad.

Markedsmuligheter og tjenesteinngang

Når det gjelder markedsmuligheter så er de fleste tradisjonelle leverandørene ute etter å utvide lavkarbonsegmentet, som vrir teknologien mot å redusere eller forhindre utslipp ved utvinning og produksjon, ifølge analyseselskapet.

«Et annet fremvoksende marked er infrastruktur for ren energi der leverandører kan tilby tjenester for å støtte blant annet karbonfangst og lagring, eller energilagring generelt. Her er det store muligheter for vekst og synergier», skriver Rystad i analysen.

I analysen påpekes det at olje- og gassegmentene vil komme tilbake til markedsnivåene i 2019 innen 2023, men at det gjelder for selskapene som er i stand til å takle både diversifisering i energimarkedet, samt vekstutviklingen i olje og gass.