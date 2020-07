Venter blodbad fra oljegiganter: – Det kommer til å bli brutalt og stygt

– Jeg tror det kommer til å bli brutalt og stygt, sier Kathy Hipple, analytiker hos Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

I et intervju med CNBC sier IEEFA-analytikeren at de store olje- og gasselskapene sannsynligvis vil rapportere «forferdelige» 2. kvartalstall i de kommende ukene.

Blant annet offentliggjør norske Equinor sine 2. kvartalstall fredag, mens nederlandske Shell legger frem tall neste uke. I USA legger oljegigantene Chevron, ConocoPhillips og Exxon Mobile også frem 2. kvartalstall i slutten av måneden.

– Inntektene for andre kvartal kommer til å bli fryktelige, sier Hipple, og reflekterer over en periode med betydelig svakere olje- og gasspriser.

Ikke bare corona sin skyld

Oljeprisen falt kraftig i mars og april, da restriksjonene fra coronapandemien ga et kraftig etterspørselsjokk i oljemarkedet. Hittil i år har Brent-oljeprisen stupt 33 prosent, mens WTI-oljen er ned 31,5 prosent.

Hipple mener imidlertid at det ikke bare er coronaviruset som har skyld i nedgangen, men at pilene peker nedover på lang sikt.

— Mine tanker er at dette ikke bare er et resultat av viruset. Dette er langsiktige tiår gamle trender. Oljeindustrien forsvinner ikke i morgen, men det er en langsiktig nedgang som vi ser.

Vil markere bunnivå

Stuart Joyner, analytiker i analyseselskapet Redburn, deler Hipple sitt syn om at oljeselskapene vil rapportere svake kvartalstall, og tror 2. kvartal vil markere årets bunnivå for oljeselskapene, ifølge CNBC.

Joyner mener videre at utbytteutbetaling til aksjonærene vil være et viktig fokusområde for deltakere i energimarkedet fremover, og peker på at Shell kuttet utbyttet for første gang siden andre verdenskrig i første kvartal i år, mens Equinor reduserte utbyttet til aksjonærene i første kvartal med to tredeler.

Selv om Joyner ser for seg svake kvartalstall fra oljeselskapene, forteller han at aksjonærer sannsynligvis ser forbi 2. kvartal og fokuserer på selskapenes fremtid istedet.

– Jeg tror nok at det sentrale interesseområdet virkelig kommer til å være rundt det de sier prospektivt om hvor bedrifter er på vei og hvor rask innhentingen er. Jeg tror ikke nødvendigvis fokuset vil være på prestasjonen i kvartalet på den måten det vanligvis ville gjort, sier Joyner.

Følgende oljeselskaper offentliggjør 2. kvartalstall de kommende ukene: