Oljeprisen faller etter ny global smitterekord

«Utsiktene for etterspørsel etter olje bør slite på kort sikt ettersom geopolitiske spenninger setter globale handelsforbindelser i fare. I tillegg ser det ut som spredningen av coronaviruset har ødelagt for gjenåpning-momentum», sier Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, ifølge CNBC.

Ny global smitterekord

Onsdag ble det registrert 280.154 nye smittetilfeller av coronaviruset på én dag, ifølge statistikk fra Worldometers - det høyeste noen gang.

Et lyspunkt er at det ikke ble satt ny smitterekord i USA, der det onsdag ble registrert 71.967 nye coronasmittede.

Det har blitt registret totalt 15,52 millioner smittetilfeller globalt, hvorav 4,13 millioner befinner seg i USA.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 43,21 dollar pr. fat, ned 2,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,98 dollar, ned 2,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 43,88 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs.

Lagerbygging og coronavaksine

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 4,9 millioner fat til 536,6 millioner fat i forrige uke, mens det ifølge Reuters var ventet en nedgang på 2,1 millioner fat.

Onsdag ble det kjent at USA skal betale Pfizer og BioNTech 1,95 milliarder dollar for å produsere 100 millioner vaksiner, hvis det viser seg at vaksinen er sikker og effektiv. I henhold til avtalen kan også helsemyndighetene kjøpe ytterligere 500 millioner doser.