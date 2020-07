Slik går det med oljeprisen

ANLEGG: Texas har mange oljeanlegg. Her er et av dem.

ANLEGG: Texas har mange oljeanlegg. Her er et av dem. Foto: Dreamstime

Oljeprisen dalte utover ettermiddagen torsdag etter at smittetallene økte stygt på verdensbasis. På det meste i går kostet et fat brentolje 44,73 dollar. Ved 6-tiden fredag står brentoljen i 43,48 dollar fatet, opp 0,39 prosent for dagen. WTI-oljen er opp 0,29 prosent til 41,16 dollar.

– Råvareprisene prøver å stabilisere seg, mens forventningene fortsatt er høye om at Kongressen (i USA) vil komme med en ny krisepakke. Gårsdagens amerikanske nøkkeltall (se lenger ned) viser at den økonomiske oppgangen sliter, sier Edward Moya, markedanalytiker i OANDA, ifølge Reuters.

Barclays har advart om at de tror oljeprisene kan stå overfor et fall, dersom ikke innhentingen i etterspørselen går fortere. Bjørnar Tonhaugen, råvaresjef i Rystad Energy, sa tidligere denne uken at han tvilte på at oljeprisen kunne stige særlig mer uten at pandemien avtar, ifølge Reuters.

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 4,9 millioner fat til 536,6 millioner fat i forrige uke, mens det ifølge Reuters var ventet en nedgang på 2,1 millioner fat.

Equinor skal vise frem rapporten sin for andre kvartal fredag, mens flere andre utenlandske oljeselskap følger etter til uken. Det er mange som stålsetter seg før tallene kommer. Det andre kvartalet ble et mareritt for oljesektoren grunnet coronakrisen.