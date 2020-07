Økt spenning mellom USA og Kina sender oljeprisen ned

Spenningen mellom de to største konsumentene av olje i verden, Kina og USA, tiltar fredag etter førstnevnte beordret USA til å stenge ned konsulatet deres i Chengdu i Kina. Det er en tydelig reaksjon fra Kina som tidligere denne uken fikk beskjed om at de måtte stenge ned konsulatet deres i Houston.

Tidligere statsminister i Australia og ekspert på Kina, Kevin Rudd, hevdet at forholdet var i den verste tilstanden på 50 år.

Sliter med smittespredning

De amerikanske mydnighetene strever fortsatt med å begrense smitten av coronaviruset.

Det ble registrert 276.278 nye smittetilfeller av coronaviruset på én dag ifølge Worldometer, etter økningen var rekordhøy onsdag. USA kunne på sin side rapportere om 69.443 nye smittetilfeller, hvilket betyr at økningen i antall smittetilfeller daglig har avtatt to dager på rad.

Brent-oljen er ned 0,67 prosent til 43,02 dollar pr. fat. Et fat WTI-olje omsettes for 40,95 dollar fatet, ned 0,22 prosent for dagen.

Til sammenligning ble brent-oljen omsatt for 43,20 dollar fatet ved stengetider for Oslo Børs fredag.

Både spenningen mellom stormaktene og smittesituasjonen er ifølge Reuters med på å sende oljeprisen ned fredag. Nyhetskilden peker likevel på at sterke nøkkeltall fra Europa trolig har lagt en demper på prisfallet.