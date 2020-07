De store oljeselskapene vil levere forferdelige resultater i andre kvartal de neste ukene forteller en rekke analytikere til CNBC, og trekker frem at tremånedersperioden vil markere bunnpunktet i 2020.

– Jeg tror det vil bli brutalt og stygt, sier analytiker Kathy Hipple i Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) til avisen.

Hun påpeker at futures på brentoljen har hatt en gjennomsnittlig pris på 29 dollar pr. fat i andre kvartal, mot 51 dollar pr. fat i første kvartal.

IEA-sjef Faith Birol har etter sigende sagt at han mener 2020 godt kan komme til å bli sett på som det verste året noensinne i de globale oljemarkedene.

– Inntjeningen i andre kvartal kommer til å bli fryktelig. Min store «takeaway» er at dette ikke bare er et resultat av coronaviruset. Det er er en trend, hvor oljeindustrien ikke forsvinner i morgen, men det er en langsiktig nedgang som vi ser, sier Hipple.

Fredag ble brentoljen omsatt for 43,34 dollar pr. fat, mens WTI sto i 41,29 dollar pr. fat.