Oljeprisen stiger, men holdes tilbake av verre coronautsikter i USA

Oljeprisen steg onsdag etter et at amerikanske råvarelagre ble kraftig redusert. Likevel var nok en rekorddag for smittetilfeller på verdensbasis med på å holde noe av oppgangen i sjakk.

Ved 21-tiden er Brent-oljen opp 1,37 prosent til 43,81 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,71 prosent til 41,33 dollar per fat.

Det amerikanske råvarelagret – det største i verden – ble redusert med 10,6 millioner fat til 526 millioner fat olje forrige uke, noe som er den kraftigste nedgangen siden desember i fjor, skriver CNBC. Netto import falt også med én million fat per dag til 1,9 millioner fat olje, ifølge Det amerikanske energidepartementet.

Det kraftige fallet i råoljelageret kom i kjølvannet av et tilbudskutt fra oljekartellet OPEC og andre allierte, en allianse kjent som OPEC +.

Til tross for at tilbudskuttet er med på å dra prisen på begge oljekontraktene opp, holdes store deler av oppgangen tilbake igjen av bekymringer knyttet til økt virussmitte, skriver nyhetsbyrået.

Et rekordstort antall nye coronatilfeller ble rapportert globalt, mens i USA har dødsfallene passert 150.000-markeringen, noe som er det høyeste nivået av antall smittede i verden. De siste 11 dagene har det vært rapportert over 10.000 nye dødsfall i USA som følge av virusutbruddet.

Til tross for at smittetrenden i USA kun har økt med 5 prosent de siste to ukene, har dødstallene steget med 53 prosent, skriver The New York Times.