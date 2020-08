Oljeprisen faller tross positive oljelagertall

Råvareanalytiker i Commonwealth Bank of Australia Vivek Dhar, peker på at risikoen for etterspørselen etter olje er høy så lenge vi ser rekordhøye smittetall.

Ny global smitterekord

Onsdag ble det registrert ny smitterekord globalt, med 290.722 nye smittetilfeller på ett døgn. Nå har totalt 17,19 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 670.207 har mistet livet.

Et lyspunkt er at det ikke ble satt ny smitterekord i USA, der det onsdag ble registrert 66.291 nye coronasmittede. Det er mindre enn smitterekorden på 78.407. Likevel har mer enn 150.000 personer mistet livet til viruset.

Nordsjøoljen omsettes torsdag morgen for 43,61 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 41,12 dollar, ned 0,4 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 43,67 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs onsdag.

Overraskende oljelagertall

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 10,6 millioner fat til 526 millioner fat i forrige uke, mens det ifølge Reuters var ventet en oppgang på 357.000 fat.

«Bensintallene viser svakhet i rapporten, noe som forsterker det faktum at dette ikke er den typiske amerikanske kjøresesongen, da pandemien fortsetter å herje i USA», sier Stephen Innes, sjefstrateg i AxiCorp, ifølge nyhetsbyrået.