DNO trenger en oljepris på 50 dollar

PRISAVHENGIG: Styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i DNO leter etter kreative løsninger for å få betalt for oljesalget i Kurdistan. Foto: Iván Kverme

Styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i DNO sa på en investor- og analytikerkonferanse torsdag at han venter på en løsning for oppgjøret for oljesalget de siste månedene, og understreket at timingen avhenger av oljeprisen.

Han sa ifølge TDN Direkt at de har et betydelig beløp til gode og at de er i samtaler med myndighetene om å få dette utbetalt i sin helhet.

Han at at selvstyremyndighetene i Kurdistan (KRG) også har blitt hardt rammet av den lave oljeprisene og at det har påvirket betalingsevnen.

– KRG har tidligere gjort det klart at når oljeprisene henter seg inn, til et nivå hvor de har mer handlingsrom og bedre muligheter til adressere dette, vil de gjøre det, sa han.

På spørsmål om når en kan vente informasjon om når oppgjøret vil komme, svarte styrelederen at det avhenger av oljeprisene.

Må se 50 dollar

Oljeselskapet Genel Energy informerte i april om at KRG hadde sendt et forslag til betalingsplan til de internasjonale oljeselskapene som opererer i Kurdistan. Blant forslagene var det også et forslag til et betalingsprogram, som skulle bli implementert når oljeprisen steg til 50 dollar igjen.

Mossavar-Rahmani viste ifølge TDN Direkt torsdag også til at KRG har indikert at de vil sette seg ned igjen med oljeselskapene og diskutere en betalingsplan når prisen på Brent-oljen når 50 dollar.

– Det har vært den offisielle planen, men jeg vet at myndighetene forsøker å finne andre måter å angripe dette på, slik at oljeselskapene kan stå friere i forhold til å gjøre nye investeringer i Kurdistan, sa han.

Flere muligheter

– Jo raskere oljeprisen henter seg inn, jo raskere kan vi ha disse samtalene. Men det er også pågående samtaler med myndighetene om andre, kreative måter å angripe dette på, la han til.

Han viste ifølge TDN Direkt til ISIS-krisen, da DNO løste betalingsproblemet med å overta myndighetenes andel på 20 prosent i Tawke-feltet, istedenfor å ta imot kontanter.

– På det tidspunktet hadde vi ingen andre steder å putte pengene våre enn i Kurdistan. Andre selskaper tok cash, mens vi tok en større posisjon i Tawke-lisensen, som vi kjente godt. Det tror jeg har vist seg å være bra for alle parter, sa han.

Uten å gå i detalj la Mossavar-Rahmani til at det også finnes andre, kreative måter å håndtere dette på, men at jo raskere oljeprisen henter seg inn jo lettere vil det også være mulig å finne gode løsninger.

DNO-aksjen faller

DNO-aksjen falt 2,0 prosent til 5,70 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag. Så langt i år ha aksjen falt knappe 51 prosent.

Nedgangen torsdag kom etter at selskapet la frem kvartalstall som viste et driftsresultat (EBIT) på minus 80,8 millioner dollar, mot ventet minus 44,0 millioner dollar. I samme periode i fjor hadde DNO et driftsresultatet på 99,4 millioner dollar.