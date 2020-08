Brent-oljen er fredag morgen ned 0,09 prosent til 43,24s dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,45 prosent til 40,14 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,64 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Tydelig trussel

En potensiell ny smittebølge truer globalt og det utgjør en tydelig trussel mot oljeetterspørselen.

«På tross av at oljeprisen har holdt seg godt og handlet i et intervall de siste ukene er det usikkert om markedet kan absorbere ytterligere olje når Opec+ vil heve produksjonen», sa RBC Capital Markets i et notat ifølge Reuters fredag.

OPEC+ planlegger samlet å øke produksjonen fra lørdag, og legger på rundt 1,5 millioner fat pr. dag til den globale forsyningen, melder TDN Direkt.

Brent september-kontrakten omsettes fredag morgen for 43,14 dollar pr fat, opp 0,20 dollar pr fat sammenlignet med forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten handlet til rundt 41,97 dollar pr fat da Oslo Børs stengte torsdag.