Equinor har inngått avtale om salg av eierandel for oljefelt

Equinor har inngått avtale om salg av 40,81 prosent eierandel og overføring av operatøransvaret for oljefeltet Bressay på britisk sokkel til EnQuest, det gjengir TDN Direkt fredag morgen.

Det fremgår videre at første vederlag på 2,2 millioner pund betales i form av bæring av 50 prosent av Equinors nettoandel av kostnadene, med et betinget vederlag på 15 millioner dollar etter myndighetsgodkjenning av feltutbyggingsplanen for Bressay.

Oljeprisen raste torsdag og sendte følgelig Equinor-aksjen ned 3,17 prosent.

Avslutter boring

Nyheten om avtalen mellom Equinor og Bressay kommer på samme dag som førstnevnte annonserte at de avslutter boring av undersøkelsesbrønn 25 kilometer sør for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Det skriver TDN Direkt.