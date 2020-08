Analytiker om Equinors oljeprisanslag: – Overraskende

Total og Shell tar nå utgangspunkt i en pris på Brent-nordsjøolje på 35 dollar fatet i 2020, stigende til 40 dollar neste år, 50 dollar per fat i 2022 og 60 dollar per fat i 2023. Shell tror på en langsiktig oljepris på 60 dollar.

Equinor avviker en del fra konkurrentene. Selskapet har riktig nok kuttet sin oljeprisforutsetning for 2020 til 41 dollar, men tar utgangspunkt i 77 dollar fatet i 2025, og en langsiktig pris på 80 dollar fatet i 2030.

– Det er litt overraskende, sier Olaisen til DN, om at Equinor ikke har tatt ned forutsetningen mer.

Øvelser Equinor har gjort viser at 30 prosent lavere produktpriser vil kunne gi et nedskrivningsbeløp på rundt 15 milliarder dollar før skatt, tilsvarende nesten 140 milliarder kroner, ifølge DN.

På den annen side vil et slikt prisfall også trolig endre forretningsplanen, kostnadene vil trolig bli lavere og valutaeffekter vil kunne motvirke effekten, skriver DN. Det understrekes derfor at beløpet hverken representerer noe beste estimat eller noe anslag på en slik priseffekt.

– Bør vurdere å skrive ned

KLP Kapitalforvaltning er investert i Equinor gjennom en rekke ulike fond. Porteføljeforvalter Niklas Hallberg understreker at det er en vanskelig oppgave å anslå oljeprisen på lang sikt.

– Vi legger merke til at Equinor ligger et godt stykke over anslagene til sine kollegaer og tiden vil vise hvem som har rett, sier han.

– Jeg er veldig forsiktig i hvordan jeg uttaler meg om oljepris. Vi ser at det har vært og er veldig lav investeringsaktivitet. Det kan godt hende at vi får en knapphet på olje på mellomlang sikt. Sånn sett er det ikke hinsides av Equinor å operere med de prisene de gjør.

Tester mot lavere oljepriser

Equinor er blitt forelagt uttalelsene fra Olaisen og Hallberg.

– Vi har understreket at det er stor usikkerhet knyttet til langsiktige oljeprisanslag. Vårt anslag ligger omtrent på gjennomsnittet av det en rekke uavhengige analysemiljøer publiserer. Vi publiserer også sensitivitetsanalyser og viser effekten av varig lavere priser enn det vi anser som mest sannsynlig, og dette bidrar også til å gi investorer og analytikere viktig informasjon, skriver informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor i en epost.