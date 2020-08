Russland økte oljeproduksjonen i juli

Russlands oljeproduksjon økte smått i juli, skriver Bloomberg. Nasjonen produserte 9,37 millioner fat olje i snitt i måneden, opp fra 9,33 millioner i juni. I løpet av juli produserte Russland rundt 39,6 millioner tonn råolje og kondensat, ifølge tall fra Energidepartementets CDU-TEK-enhet.

I august er det ventet at Opec+ og samarbeidslandene vil lette på produksjonskuttene, fra et kutt på 9,6 millioner fat mindre pr. dag i juli til en nedskjæring på 7,7 millioner fat dagen fremover. Bloomberg melder at russerne vil produsere rundt 500.000 fat mer om dagen.

Oljeetterspørselen har hevet seg betydelig siden den grusomme våren for sektoren, men fortsatt høy smitte av coronaviruset og strenge restriksjoner i mange land utgjør en trussel mot etterspørselen.