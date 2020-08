Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,09 prosent til 43,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,70 prosent til 39,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge CNBC er nå flere bekymret for overforsyning i markedet ettersom Opec og deres allierte i august nedjusterer produksjonskuttene, samt at en global økning i coronatilfeller peker mot en mer langsom oppgang i drivstoffetterspørselen.

– Investorene er bekymret for overforsyning ettersom Opec+ denne måneden skal redusere produksjonskuttene, samt at en oppgang i oljeprisen fra rekordlave nivåer sannsynligvis vil oppfordre amerikanske skiferprodusenter til å øke produksjonen. I tillegg tynger frykten for en gjenoppblomstring i coronatilfeller også oljemarkedet, sier Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities til CNBC.

Ifølge TDN Direkt lettet Opec+ lørdag offisielt produksjonskuttene med to millioner fat til 7,7 millioner fat pr. dag i august. Imidlertid indikerer et kompensasjonskutt på omtrent 840.000 fat pr. dag at kun 1,1 millioner fat pr. dag vil komme tilbake til markedet.