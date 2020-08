BP kutter utbytte etter rekordsvakt andre kvartal

REKORDSVAKT: BP leverte resultater for andre kvartal tirsdag. Her ved adm. direktør Bernard Looney.

REKORDSVAKT: BP leverte resultater for andre kvartal tirsdag. Her ved adm. direktør Bernard Looney. Foto: AFP

Det London-baserte oljeselskapet, BP, la tirsdag frem rekordsvake tall for andre kvartal. Selskapet kunne, ifølge Reuters, rapportere om et underskudd på 6,7 milliarder dollar for andre kvartal. Dette etter at coronakrisen har slått kraftig ned på energietterspørselen. Til sammenligning rapportere selskapet om et overskudd på 2,8 milliarder dollar for tilsvarende periode i fjor.

Reuters skriver at selskapet nå, etter de rekordsvake tallene, halverer utbyttet fra 10,5 cent pr. aksje til 5,25 cent pr. aksje. Det er første gang selskapet kutter utbyttet på et tiår.

Til tross for de katastrofale tallene, var de helt på linje med det analytikerne forventet. Nyhetsbyrået fremhever betydelige nedskrivninger som en av årsakene til det svake resultatet. Selskapets massive nedskrivninger på 10,9 milliarder dollar følger etter å ha nedrevidert oljeprisanslag.

Selskapet skriver i rapporten at det forventer en Brent-oljepris på 40 dollar pr. fat for siste halvdel av 2020, 50 dollar fatet i 2021, mens det forventer 60 dollar pr. fat i 2030 og 2040.

Det heter i rapporten at selskapet nå restrukturerer for blant annet å redusere årlige kostnader med 2,5 milliarder innen utgangen av 2021. Herunder vil selskapet kutte 10.000 arbeidsplasser.