Håpet om stigende etterspørsel drar oljeprisen opp

Oljeprisen steg tirsdag ettersom den positive økonomiske trenden siste uken har utlignet bekymringene for at en ny smittebølge vil hemme etterspørselen, skriver CNBC. Dette er til tross for at de største produsentene nettopp har rykket opp oljeproduksjonsnivået, skriver CNBC.

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,61 prosent til 44,42 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,46 prosent til 41,61 dollar per fat.

De små prisbevegelsene kommer i kjølvannet av at Nordsjøoljen og WTI-kontrakten klatret nesten 2 prosent mandag etter at det ble lansert nye økonomiske data om at produksjonsaktiviteten i Asia, Europa og USA var bedre enn forventet.

Den siste utviklingen av smitteutbrudd i Asia og Europa øker imidlertid bekymringene for at coronaviruset kan spre seg til å bli en ny global bølge, og at den ikke utelukkende sprer seg i USA og Brasil som mange hadde trodd i utgangspunktet, sier Paola Rodriguez Masiu fra Rystad Energy til mediehuset.

Økt tilbud

I tillegg skriver OPEC og andre allierte, en organisasjon kjent som OPEC +, at oljeproduksjonen vil øke denne måneden med omtrent 1,5 millioner fat olje per dag.