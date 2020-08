Oljeprisen faller – analytiker advarer om ytterligere nedgang

Oljeprisen faller torsdag til tross for jobbtall som knuste forventning. Analytiker advarer mot at oljeprisen kan korrigere i nærmeste fremtid.

JPMorgan nedjusterte estimatene på etterspørselen etter olje med 1,5 millioner fat pr. dag, ifølge Reuters. Likevel jekket storbanken opp forventningene til oljeprisen, som de forventer vil være på 42 dollar pr. fat i 2020. Selskapet hadde tidligere forventet en oljepris på 40 dollar pr. fat i 2020.

«På mellomlang sikt vil den svake etterspørselen sannsynligvis veie tyngre enn det positive. Det er grunnen til at vi forventer at prisene vil korrigere i løpet av en nær fremtid», sa Commerzbank-analytiker Eugen Weinberg.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viste torsdag at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,19 millioner personer sist uke. Det var ventet 1,40 millioner nye søkere ifølge Marketwatch.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) er på 16,11 millioner, ned 844.000 fra forrige ukes reviderte tall.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 45,10 dollar pr. fat, ned 0,5 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 41,95 dollar, ned 0,5 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 45,56 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs torsdag.