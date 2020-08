Eldar Sætre slutter – Equinor får ny sjef

Eldar Sætre gir seg etter seks år som toppsjef i Equinor, og mer enn 40 år i selskapet, opplyses det i en børsmelding.

Allerede 23. juli skrev Finansavisen at det skulle avholdes et møte mellom Equinors ledelse og de konserntillitsvalgte. Ryktet var at Sætre skulle gå av.

Mannen som nå skal ta over som adm. direktør er Anders Opedal, og han inntar sjefsstolen fra og med 2. november.

– Equinor går inn i en fase med betydelige endringer når verden må ta stadig sterkere grep for å bekjempe klimaendringene. Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier Equinors styreleder, Jon Erik Reinhardsen, i en kommentar.

Gått gradene

Opedal kommer fra stillingen som Executive Vice President Technology, Projects and Drilling.

Han startet som petroleumsingeniør i 1997, tilbragte mange år i Drilling and Well, og fungerte som Chief Procurement Officer. Han har vært Executive Vice President og Chief Operating Officer, samt Senior Vice President og country manager i Brasil.

Opedal har en master fra NTNU, samt en MBA fra Heriot-Watt i Edinburgh.

– Han er den første ingeniøren som blir konsernsjef i Equinor, og er sterkt engasjert i teknologi, digitalisering og industriutvikling. Et enstemmig styret er trygge på at Anders er den rette til å videreutvikle Equinor i det grønne skiftet, sier Reinhardsen.

Pensjonist

Equinor skriver i meldingen at styret systematisk og kontinuerlig har jobbet med å planlegge en etterfølger for Sætre, og vurdert et mangfold av menn og kvinner gjennom denne prosessen.

Eldar Sætre, som fyller 65 år tidlig neste år, indikerte til styret før sommeren at dette kan være et naturlig tidspunkt å gå av med pensjon.

Opedal tar over som Equinor-sjef i starten av november, men Sætre vil være tilgjengelig for å rådgi den nye adm. direktøren frem til han forlater selskapet 1. mars 2021.

– Som konsernsjef siden 2014 har Eldar utviklet Equinor som et bredt og mer globalt energiselskap. Eldar tok over som konsernsjef på et tidspunkt da oljeprisen fikk et dramatisk fall. Takket være hans lederskap og sterke leveranser fra hele organisasjonen, er Equinor i dag et sikrere, sterkere og mer konkurransedyktig selskap, godt posisjonert for å lykkes gjennom den pågående energitransisjonen, sier Reinhardsen, som også peker på at navneskiftet fra Statoil til Equinor alltid vil stå som en milepæl fra Sætres tid som konsernsjef.