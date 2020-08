Anders Opedal var ikke var i nærheten av USA-investeringene

NY SJEF: Equinor presenterer Anders Opedal som ny konsernsjef mandag. Her med styreleder Jon Erik Reinhardsen (f.v.), Anders Opedal og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum.

NY SJEF: Equinor presenterer Anders Opedal som ny konsernsjef mandag. Her med styreleder Jon Erik Reinhardsen (f.v.), Anders Opedal og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum. Foto: Eivind Yggeseth

Eldar Sætre slutter som konsernsjef i Equinor og Anders Opedal overtar fra 2. november. Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

Equinor skriver at han begynte i selskapet som petroleumsingeniør i 1997, var mange år i boring og brønn og har også vært anskaffelsesdirektør. I 2011 ble han satt til lede Equinors prosjektportefølje på mer enn 300 milliarder kroner. Senere ble han konserndirektør og driftsdirektør før han ble direktør og landsjef i Brasil.

MINI–CV ANDERS OPEDAL Alder: 52. Utdannelse: Utdannelse: MBA fra Heriot-Watt University og sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (tidligere NTH). Nåværende stilling: Konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring (TPD) i Equinor. Yrkesbakgrunn: Jobbet i Schlumberger og Baker Hughes før han i 1997 begynte i Equinor som petroleumsingeniør i Statfjord driftsorganisasjon. Siden den gang har han hatt en lang rekke stillinger i selskapet. Han ble i 2011 satt til å lede Equinors prosjektportefølje på mer enn 300 milliarder kroner. Han har også vært driftsdirektør, samt direktør og landssjef i Brasil.

– Forståelig

Det første som slo Trond Omdal er at styret har landet på den som ikke har vært involvert i Equinors enorme og feilslåtte investeringer i USA, som nå er under granskning av både Riksrevisjonen og internt i selskapet.

Omdal jobbet i Statoil i 11 år og har siden 2006 fulgt selskapet som analytiker frem til i fjor. Nå er han forvalter i Pensum Asset Management.

– Min første refleksjon var at, av de fire kandidatene til konsernsjefrollen, er Opedal den eneste som ikke har vært direkte involvert i USA-investeringene. Sånt sett var det et forståelig og fornuftig valg. Vi vet jo ikke utfallet av dette ennå; det skal interngranskes og granskes av Riksrevisjonen.

Det har i flere medier vært spekulert i at Torgrim Reitan, Irene Rummelhoff og Lars Christian Bacher var de tre andre kandidatene til toppjobben.

– Torgrim Reitan har vært veldig involvert som både USA-sjef og finansdirektør. Irene Rummelhoff ledet blant annet oppkjøpet av Brigham Exploration. Bacher har både vært finansdirektør og internasjonal sjef i den perioden det har vært mangel på åpenhet, sier Omdal.

Forvalter mener uansett at Equinor har gjort et godt valg med Opedal og Omdal liker at Opedal har erfaring fra oljeservicenæringen gjennom Schlumberger og Baker Hughes,

EQUINOR-KJENNER: Trond Omdal i Pensum Asset Management. Foto: Ole Christian Rønning

Enig med Omdal

Analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets delte reaksjonen til Trond Omdal da det ble kjent at Anders Opedal er den nye Equinor-sjefen:

«Så vidt vi vet er Opedal den av de fire interne kandidatene som har minst direkte involvering i Equinors virksomhet i Nord-Amerka», skriver han i en oppdatering.

– Ikke en faktor

Ovenfor Finansavisen avfeier styreleder Jon Erik Reinhardsen at dette var en årsak til at valget falt på Opedal:

– Styrets vurdering er at Opedal er den beste kandidaten uansett. Så det har ikke spilt inn i valget, sier han.

– Men det kunne vel blitt noe som hadde hengt over den nye Equinor-sjefen, hvis dere hadde valgt noen av de andre?

– Det er rent hypotetisk, sier han.

Lære og implementere

Når Opedal blir spurt om dette viser han bare til styrets redegjørelse.

– Det viktigste for meg når den rapporten kommer (interne granskningsrapporten, red. anm.) er å lære og implementere dette i organisasjonen.