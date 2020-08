Anders Opedal får 10 prosent lavere lønn enn Eldar Sætre

– Betingelser er alltid et tema av interesse. Vi har lagt til grunn at den nye konsernsjefen skal starte på et nivå hvor totalkompensasjonen er noe lavere enn forgjengeren. Det kommer spesielt til uttrykk i pensjonsordningen, sier Reinertsen og legger til:

– Ved måloppnåelse vil Anders' totalkompensasjon være ti prosent lavere enn for Eldar.

9,1 millioner kroner

I 2019 tjente Eldar Sætre 1,7 millioner dollar (15,3 millioner norske kroner) mot 2,1 millioner dollar (17,7 millioner norske kroner) året før.

Grunnlønnen til Anders Opedal vil være 9,1 millioner kroner. Hans variable lønn vil ha en årlig målbonus på 25 prosent (maksimalt 50 prosent) og langtidsinsentiver på 30 prosent av grunnlønnen, går det frem i pressemeldingen.

Pensjonsgivende inntekt begrenses til 12G. Opedal mottar også et fastlønnstillegg på 18 prosent av grunnlønn fremfor pensjonsopptjening over 12G.

1. november

Anders Opedal overtar fra 1. november. Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Equinor skriver at han begynte i selskapet som petroleumsingeniør i 1997, var mange år i boring og brønn og har også vært anskaffelsesdirektør. I 2011 ble han satt til lede Equinors prosjektportefølje på mer enn 300 milliarder kroner. Senere ble han konserndirektør og driftsdirektør før han ble direktør og landsjef i Brasil.