Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,44 prosent til 45,19 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,79 prosent til 42,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

«Oljen holder seg opp i Asia på bakgrunn av tegn om at USA kan gå fremover med en ytterligere økonomisk stimulipakke som kan styrke konsumet», skriver markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp i en rapport, ifølge TDN Direkt.

ANZ-analytikere trekker frem at forhandlingene rundt en amerikansk stimulipakke fortsetter, og peker på at finansminister Steven Mnuchin sa at det finnes områder der det er mulig å inngå kompromiss.

«Sentimentet var også styrket av kommentarer fra Saudi Aramco om at etterspørselen bedrer seg», skriver analytikerne i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Markedsaktørene vil fremover ifølge nyhetsbyrået se etter nye datapunkter fra oljelagertallene fra API og EIA denne uken.

– Et større enn ventet lagertrekk her kan være triggeren som hjelper prisene over motstandsnivåer, sier markedsstrateg Pan Jingyi i IG, ifølge tDN Direkt.