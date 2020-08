I den månedlige olje-rapporten fra OPEC heter det at investorer ble mindre bull på olje mot slutten av juli etter at oljeprisen steg for tredje måned på rad.

Det fremgår videre at den globale etterspørselen etter olje er forventet å falle med 9,1 millioner fat, en marginal nedjustering på 0,1 millioner fat fra forrige måneds forventning. Nedjusteringen gjøres hovedsaklig grunnet lav økonomisk aktivitet i enkelte store land utenfor OECD.

På kvartalsbasis veide bedre enn forventet etterspørsel etter olje i OECD-land i Europa opp for lavere enn forventede etterspørsel i land utenfor OECD.

Det er forventet at den globale etterspørselsveksten etter olje vil øke med 7 prosent i 2021, hvilket er uendret fra forrige månedsrapport. Dette forutsetter dog at den pågående pandemien kommer under bedre kontroll, uten ytterligere større forstyrrelser for den globale økonomien.

Oppjusterer forventning på tilbudssiden

Til tross for det dramatiske fallet i oljeproduksjon i løpet av årets andre kvartal, er forventningene årets oljeproduksjon justert opp med 235 tusen fat fra forrige måneds forventning.

Rapporten peker likevel på at en potensiell andrebølge av coronaviruset er en vesentlig bekymring.

Dyrere olje

I 15-tiden onsdag ettermiddag koster Brent-oljen 45,28 dollar pr. fat, opp 1,7 prosent.

Dermed har den gått opp 50 prosent de seneste tre månedene.

Den amerikanske lettoljen, WTI, er opp 2,0 prosent til 42,41 dollar fatet.