Regjeringen har foreslått å gi 21 millioner kroner til ONS

MILLIONKOMPENSERING: Regjeringen, her ved Olje- og energiminister Tina Bru, foreslår å bevilge 21 millioner kroner til ONS. Foto: Ørn E. Borgen

Årets ONS, kjent som oljemessen i Stavanger, måtte kanselleres etter at myndighetene la ned forbud mot arrangementer over 500 personer. Nå vil regjeringen foreslå å bevilge 21 millioner kroner til stiftelsen for å kompensere deler av underskuddet for årets avlysning. Det skriver Olje- og Energidepartmentet i en pressemelding fredag.

Departmentet opplyser at arrangementet går over fem dager i Stavanger og er et av verdens ledende energimøtesteder med rundt 70 000 besøkende fra 100 nasjoner.

– Jeg er glad for at vi nå sikrer at de kan gjennomføre messen i 2022 som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Det heter i meldingen at ONS har falt utenfor de øvrige corona-kompensasjonsordningene, dette fordi konferansen bare arrangeres annethvert år.

Samtidig viser pressemeldingen til at regjeringen tar forbehold om at kompensasjonen godkjennes av ESA (Eftas overvåkingsorgan) og at Stortinget gir sitt samtykke.