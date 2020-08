Oljeprisen fortsetter nedover etter estimatendringer

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 1,59 prosent til 44,58 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 1,90 prosent til 41,76 dollar pr. fat.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har 20,9 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 760.000 har mistet livet.

USAs president Donald Trum fjernet torsdag krav til olje- og gasselskap om å reparere metanlekkasjer fra rørledninger, lageranlegg og brønner. Reguleringene kom på plass under Obama-administrasjonen. Tanken var å minske klimaavtrykket fra metanutslipp.

Fortsetter ned etter nedjusterte estimater

Torsdag nedjusterte det internasjonale energibyrået (IEA) torsdag sine anslag for oljeetterspørsel i 2021, blant annet på grunn av coronakrisens omfang og varighet.

Oppdateringen medførte et oljeprisfall på mer enn 1,0 prosent. Fredag fortsetter dermed trenden nedover.

I oppdateringen kuttet IEA prognosen for oljeetterspørselen i 2020 torsdag, og melder at redusert flytrafikk på grunn av coronapandemien vil redusere det globale oljeforbruket i år med 8,1 millioner fat pr. dag, ifølge Reuters.

«Med få tegn på at bildet vil forbedre seg betydelig snart, har vi nedgradert estimatet for global etterspørsel for flydrivstoff og parafin», heter det fra rapporten.

Byrået peker på at antall reiste flykilometer i april var ned 80 prosent på årsbasis, og selv om dette har bedret seg noe, var det likevel en nedgang på 67 prosent i juli.