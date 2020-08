Oljeprisen stiger etter positiv oppdatering fra OPEC

Overholdelsen av produksjonskutt i OPEC+ var 97 prosent i juli, sier kilder til Reuters. Corona-pandemien førte til at etterspørselen etter olje kollapset tidligere i år, og OPEC+ måtte steppe inn for å støtte oljeprisen.

For å hindre at oljeprisen gikk helt i bakken over en lengre periode, bestemte OPEC+ i april å kutte produksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag ut juli, før det ble redusert til 7,7 millioner fat fra august til desember.

Som en del av handelsavtalen mellom Kina og USA, har Kina booket tankskip for å transportere minst 20 millioner fat amerikansk olje for august og september.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 45,32 dollar pr. fat, opp 0,9 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 42,84 dollar, opp 1,5 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 45,11 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs torsdag.

Mandag bekreftet OPEC at møtet i overvåkningskomiteen (JMMC) som skulle gå tirsdag er flyttet til onsdag. Det vil starte rundt klokken 16.00, skriver TDN Direkt.