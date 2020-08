Den pågående pandemien viser foreløpige ingen tegn til å gi slipp, og fortsetter å skape frykt for olje-etterspørselen. Det skriver Reuters.

I Nord- og Sør-Amerika har til sammen nesten 11,5 millioner mennesker blitt smittet, og over 400.000 mennesker har dødd som et resultat av viruset, ifølge Carissa Etienne fra WHO.

Samtidig fortsetter fraværet av en ny pengepolitisk redningspakke fra de amerikanske myndighetene å bekymre, etter den forrige opphørte 31. juli.

Videre har flere europeiske land fornyet reisekarantener, hvilket kan ha store konsekvenser for etterspørselen etter drivstoff. Dette var også den store bekymringen i Det internasjonale energibyråets (IEA) månedsrapport forrige uke.

Spenning før onsdagens oljemøte

Fokuset i oljemarkedet retter seg mot det kommende møtet i overvåkningskomiteen (JMMC) i OPEC onsdag. Ifølge TDN Direkt er det ventet at det vil bli diskutert kompensasjonskutt gjennom september for medlemmer som har overprodusert og overgått kvotene fra mai til juli. Reuters opplyser at kilder har fortalt at overholdelsen av produksjonskutt i OPEC+ var 97 prosent i juli.

Tirsdag kveld er Brent-oljen ned 0,07 prosent for dagen til 45,22 dollar pr. fat. WTI-oljen er ned 0,07 prosent til 42,70 dollar fatet.

Til sammenligning ble Brent-oljen omsatt for 44,96 dollar fatet ved stengetider på Oslo Børs, mens prisen på WTI-olje lå på 42,26 dollar pr. fat.