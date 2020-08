Senioranalytiker: Dette vil tynge oljeprisene fremover

Investorer ser med spenning mot Wien, der OPEC og samarbeidspartnerne – i hovedsak Russland – møtes klokken 16.00 for å gå den inngåtte kuttavtalen etter i sømmene.

Avtalen om produksjonskutt på 7,7 millioner fat per dag strekker seg ut inneværende år.

Fokuset vil ligge på etterlevelsesgraden, og da særlig fra Irak og Nigeria. Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i dagens rapport at etterlevelsesgraden var 90 prosent i juli, basert på tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

«Irak hadde en gjennomsnittlig etterlevelsesgrad på 73 prosent i perioden mai-juli, og landet har lovet å «underkutte» produksjonen i august/september for å nå 100 prosent», heter det.

Et lodd for oljeprisene

Oandas New York-baserte senioranalytiker, Edward Moya, skriver i sin oppdatering at møtet handler om å få jukserne til å gjøre opp for seg.

«Irak og Nigeria har sagt alle de riktige tingene, men hvis de ikke følger opp sine lovnader, øker risikoen for at andre produsenter vil gå bort fra avtalen», heter det.

«Forventningene til nye stimulanser faller, og det er ikke til hjelp for etterspørselsutsiktene. Dette bør tynge oljeprisene. Den økonomiske gjeninnhentingen stopper opp, og vil trolig tvinge OPEC+ til å avstå fra gjenopptakelse av produksjon over de neste to månedene», skriver Moya videre.

Brent-oljen faller 0,8 prosent til 45,09 dollar fatet onsdag ettermiddag, mens WTI-oljen er ned én prosent til 42,48 dollar fatet.