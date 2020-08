Oljeprisen faller – frykter langvarig krise

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1,11 millioner personer sist uke (pr. 15. august). Det var ventet 925.000 nye søkere.

«Rekylen i den globale økonomiske aktiviteten som til en viss grad forklarte den stabile oljeprisen i mai og juni har stoppet opp», sa Georgi Slavov, leder for global forskning ved Marex Spectron, ifølge Reuters. Slavov argumenterer også for at makromiljøet for råolje fortsatt viser svakhet.

I kjølvannet av møtet mellom OPEC og samarbeidslandene (OPEC+), forklarte organisasjonen at tempoet i gjeninnhentingen i oljemarkedet har vært tregere enn forventet etter økende risiko for en langvarig krise og ny bølge.

Beregninger fra Reuters viser at noen medlemmer av OPEC+ må kutte med ytterligere 2,31 millioner fat pr. dag for å gjøre opp for den nylig overforsyningen.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 44,79 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 42,78 dollar, opp 0,1 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 44,27 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs torsdag.