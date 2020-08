Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,72 prosent til 44,67 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,71 prosent til 42,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Platts skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at oljemarkedene nå beveger seg nå mot en contago hvor 1. posisjon sliter med å bryte det forrige toppnivået, på tross av at det bredere risikosentimentet har stabilisert seg, noe som har ført til at markedsaktører har redusert risiko i påvente av signaler fra Opec.

Opecs overvåkningskomite har gitt medlemmer som ikke har overholdt produksjonskuttene en frist til 28. august med å legge frem planer for fullføring av lovte produksjonskutt.

Irak og Nigeria er ifølge TDN Direkt de to landene med størst etterslep i produksjonskuttene. Irak overproduserte 851.000 far pr. dag i løpet av de tre månedene, mens Nigeria var over grensen med 315.000 fat pr. dag.

To stormer på vei mot den amerikanske gulfkysten kan ifølge nyhetsbyrået nå sette en pause i landets oljeaktivitet. Mer enn halvparten av produksjonen fra regionen er stengt i forkant av uværet.