Oljeprisen stiger etter at bensinprisen skjøt i været

En trussel fra tropestormene Marco og Laura førte til at energiselskaper i den amerikanske Mexicogulfen stengte og kuttet produksjonen med én million fat pr. dag, melder Reuters.

Marco-stormen nådde kysten mandag, mens Laura ventes å akselerere til en orkan og treffe i midten av uken. Arbeidere fra mer enn 100 produksjonsplattformer har blitt evakuert.

Futures på amerikanske bensinpriser hoppet 7 prosent etter nyheten.

«Hvis vi begynner å oversvømme noen av oljebrønnene, og hvis rørledningene slås av, er det muligheten for at vi også kan se oljeprisen skyte i været», sier Phil Flynn, senioranalytiker i Price Futures Group ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 44,96 dollar pr. fat, opp 1,6 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 42,35 dollar, opp 0,2 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 44,94 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs mandag.