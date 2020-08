Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,36 prosent til 45,18 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,25 prosent til 42,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

De to stormene Marco og Laura har ført til nedstengninger både av raffinerier og olje- og gassproduksjon i USA. Mandag ettermiddag meldte USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE) ifølge TDN Direkt at en oljeproduksjonen tilsvarende 1,52 millioner fat pr. dag var stengt ned i den amerikanske delen av Mexicogulfen.

Markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp mener ifølge nyhetsbyrået at Brent-prisen holder seg over 45 dollar fatet på grunn av mulige forstyrrelser i globale oljeforsyninger som følge av stormene. Det kan igjen lede til at raffinerier i USA øker bensinetterspørselen fra Europa.

Ellers trekkers det ifølge TDN Direkt frem at bekymringer rundt økning av covid-19-tilfeller i Europa og andre negative virusnyheter legger en demper på oljemarkedet, mens en mulig fremgang i diskusjonene mellom USA og Kina relatert til utstående temaer i fase 1-avtalen mellom landene bidrar positivt.