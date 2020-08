Schieldrop ville kjøpt olje fremfor gull

Under coronakrisen ramlet oljeprisen sammen, mens gullprisen har gått til værs. Når verden virker å nærme seg en vaksine mot coronaviruset, og en retur til den normale hverdagen virker mer aktuelt, har råvareanalytikeren stor tro på at oljeprisen vil ta seg opp.

«Om vi hadde fått et valg om å kjøpe gull eller olje i dag, for å holde det til fjerde kvartal 2021, ville vi absolutt kjøpt olje», skriver Bjarne Schieldrop og fortsetter:

«Om valutaer blir avlivet av hensynsløse sentralbanker og myndigheter, kan 2021 også bli et flott år for gull. Men isåfall venter vi at det vil bli enda bedre for olje og metaller når verden i større grad går mot normalisering».

Han ser heller for seg høyere oljepriser enn at den skal falle fremover. Spesielt for det neste året.

«Legg minst 20 prosent til dagens pris. Hvis regjeringer verden over i tillegg senker den reelle verdien av pengene, vil de nominelle råvareprisene måtte stige enda mer. Ikke bare gull», skriver Schieldrop.

Et fat brentolje koster 45,56 dollar pr. fat, opp 1,20 prosent for dagen, ved 13.30-tiden tirsdag. WTI-oljen stiger 0,95 prosent til 42,78 dollar.

De to stormene Marco og Laura har ført til nedstengninger både av raffinerier og olje- og gassproduksjon i USA. Mandag ettermiddag meldte USAs byrå for sikkerhet og miljøtilsyn (BSSE) ifølge TDN Direkt at en oljeproduksjonen tilsvarende 1,52 millioner fat pr. dag var stengt ned i den amerikanske delen av Mexicogulfen.