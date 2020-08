Oljeprisen stiger til sitt høyeste på fem måneder

Mandag førte trussel fra tropestormene Marco og Laura til at energiselskaper i den amerikanske Mexicogulfen stengte og kuttet produksjonen med én million fat pr. dag.

Marco-stormen nådde kysten mandag, mens Laura ventes å akselerere til en orkan og treffe i midten av uken. Arbeidere fra mer enn 100 produksjonsplattformer har blitt evakuert.

«Det vil hovedsakelig være et fokus på stormen i energikomplekset gjennom resten av denne uken, og sannsynligvis overskygge morgendagens rapport fra EIA som en betydelig prisdriver», sa Jim Ritterbusch, sjef for Ritterbusch and Associates, ifølge Reuters.

Bjørnar Tonhaugen, sjef for oljemarkeder i Rystad Energy, minner likevel om at det trolig kun er en kortsiktig effekt.



«Totalt sett kan orkaner begrense tilbudet denne uken, men markedet vil snart igjen fokusere på den største orkanen av dem alle, coronaviruset»,

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 45,92 dollar pr. fat, opp 2,0 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 43,35 dollar, opp 2,3 prosent for dagen.

Til sammenligning ble nordsjøoljen omsatt for 45,66 dollar pr. fat ved stengetider på Oslo Børs tirsdag.